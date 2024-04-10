Shadows of Doubt представляет трейлер обновления и анонс на консолях Если ты думал, ...

Shadows of Doubt представляет трейлер обновления и анонс на консоляхЕсли ты думал, что твоя работа сложная, то приветствую в Shadows of Doubt, где тебе предстоит стать частным детективом в научно-фантастическом городе, где даже воздух пропитан нуаром и загадками.