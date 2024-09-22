В Екатеринбурге начальник отдела полиции задержал подозреваемого в убийстве

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело против 39-летнего местного жителя по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
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