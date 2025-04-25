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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Восстановление Паралимпийского комитета России в правах рассмотрят осенью на генассамблее МПК

ПКР отстранен с весны 2022 года. «Мы готовимся к генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета, которая состоится в сентябре в Южной Корее, где будет рассматриваться вопрос членства Паралимпийского комитета России.

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