Куда делись тонны долларов и золота, которые Асад привёз в Москву

Сергей Марков: У свергнутых президентов Украины и Сирии деньги могут отнять. Поэтому в России они их тратят без огласки Михаил Зубов Фото: imago stock&people/Global Look Press Материал комментируют: Антон Орлов Сергей Марков В Госдуме прозвучал вопрос: а где деньги Асада, которые свергнутый президент Сирии перевозил грузовыми самолётами в Москву? Почему эти средства не поступают в бюджет России? Этот вопрос поднял депутат Дмитрий Кузнецов.