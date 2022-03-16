Начальник ГУ МВД России по Самарской области наградил юного жителя Сергиевского района за активную гражданскую позицию и помощь полиции

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников вручил ценный подарок и почетную грамоту юному жителю Сергиевского района.
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