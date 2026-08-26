Нигерия: Глава деревни в Галле в районе местного самоуправления Агвара (LGA), штат Нигер, был убит бандитами в своей резиденции 24 августа в результате предполагаемого нападения возмездия после того, как он предупредил бандитов держаться подальше от его общины.