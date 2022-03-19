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ВСУ обстреляли Васильевку и Донецк тяжелой артиллерией

ВСУ обстреляли Васильевку и Донецк тяжелой артиллерией

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 20 марта, подвергли обстрелам село Васильевку и столицу ДНР Донецк тяжелой артиллерией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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