ВСУ обстреляли Васильевку и Донецк тяжелой артиллерией

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 20 марта, подвергли обстрелам село Васильевку и столицу ДНР Донецк тяжелой артиллерией, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).