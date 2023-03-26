Искусственный ителлект ответил на вопрос, что надо делать правительству

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года планируют увеличить на 18,5 процент. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 23 марта в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год, сообщает Парламенсткая газета.