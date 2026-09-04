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Учёные воссоздали «мини-Большой взрыв»

Учёные воссоздали «мини-Большой взрыв»

Физики впервые получили кварк-глюонную плазму при столкновении относительно лёгких атомных ядер. Такое состояние вещества существовало в первую микросекунду после Большого взрыва, пишет «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале Physical Review Letters.

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