«Билайн» откажется от своего ТВ-сервиса в пользу «Кинопоиска»

Абоненты получат доступ к фильмам, сериалам, телеканалам и спортивным трансляциям без изменения условий действующих тарифов Оператор «Билайн» и Яндекс договорились о переходе оператора на «Кинопоиск» в качестве основной ТВ-платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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