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«Билайн» откажется от своего ТВ-сервиса в пользу «Кинопоиска»

«Билайн» откажется от своего ТВ-сервиса в пользу «Кинопоиска»

Абоненты получат доступ к фильмам, сериалам, телеканалам и спортивным трансляциям без изменения условий действующих тарифов Оператор «Билайн» и Яндекс договорились о переходе оператора на «Кинопоиск» в качестве основной ТВ-платформы.

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