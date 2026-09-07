«Билайн» откажется от своего ТВ-сервиса в пользу «Кинопоиска»

Абоненты получат доступ к фильмам, сериалам, телеканалам и спортивным трансляциям без изменения условий действующих тарифов Оператор «Билайн» и Яндекс договорились о переходе оператора на «Кинопоиск» в качестве основной ТВ-платформы.