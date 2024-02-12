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Крапивина назвала Анну Асти «Лободой для бедных»

Крапивина назвала Анну Асти «Лободой для бедных»

Крапивина рассказала, что Анна Асти позаимствовала у Лободы Продюсер уже не работой с Лободой, но отмечает, что за время сотрудничества им удалось поднять шоу-бизнес на высокий уровень, и теперь их копируют.

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