Крапивина назвала Анну Асти «Лободой для бедных»

Крапивина рассказала, что Анна Асти позаимствовала у Лободы Продюсер уже не работой с Лободой, но отмечает, что за время сотрудничества им удалось поднять шоу-бизнес на высокий уровень, и теперь их копируют.
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