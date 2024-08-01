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В США признали право России считать НАТО стороной конфликта на Украине

В США признали право России считать НАТО стороной конфликта на Украине

У России есть все основания считать страны НАТО полноценной стороной конфликта на Украине. Об этом в своей статье для журнала The American Conservative (TAC) пишет бывший специальный помощник 40-го президента США Рональда Рейгана обозреватель Дуг Бэндоу.

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