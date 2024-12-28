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Крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

Крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

Бойцы Донского казачьего полка воздушно-десантных войск (ВДВ) России из Феодосии штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный в разрушенном доме в приграничном районе Курской области.

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