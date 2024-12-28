Бойцы Донского казачьего полка воздушно-десантных войск (ВДВ) России из Феодосии штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный в разрушенном доме в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии