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Атомную подлодку USS Baltimore адаптируют для секретных подводных спецопераций

Атомную подлодку USS Baltimore адаптируют для секретных подводных спецопераций

Американская атомная многоцелевая подлодка USS Baltimore (SSN 812) может стать специализированной платформой для действий на морском дне.

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