Атомную подлодку USS Baltimore адаптируют для секретных подводных спецопераций

Американская атомная многоцелевая подлодка USS Baltimore (SSN 812) может стать специализированной платформой для действий на морском дне.
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