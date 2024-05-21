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Мы должны быть уверены, что министерство обороны действительно сможет нас оборонять

Мы должны быть уверены, что министерство обороны действительно сможет нас оборонять

Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной Тема, которую хочется поднять сегодня, будет несколько неожиданной для многих.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
У каждого подвига есть виновник. Если солдату приходится совершать подвиг, значит командир не не выполнил свои обязанности.
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2 час.
Андрей Тихонов
Во всём правительстве такая же херь, а ЖКХ даже подумать страшно что там творится....
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1 час.
ninikooo Митусова
После « масссовой посадки верхушки МО» уже берут сомнения- а правильно ли МО понимает свое значение в жизни страны?! Или это « хлебное место для избранных»?!
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1 час.

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