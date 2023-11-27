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Спикер Константинов о шторме: Крым пережил «конкретный армагеддон»

Спикер Константинов о шторме: Крым пережил «конкретный армагеддон»

Крым пережил «конкретный армагеддон». Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал председатель регионального парламента Владимир Константинов, прокомментировавший шторм, обрушившийся в воскресенье вечером на полуостров.

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