Спикер Константинов о шторме: Крым пережил «конкретный армагеддон»

Крым пережил «конкретный армагеддон». Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал председатель регионального парламента Владимир Константинов, прокомментировавший шторм, обрушившийся в воскресенье вечером на полуостров.
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