Суд в Казахстане отменил взыскание 1,4 млрд долларов с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза"

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) отменил ранее принятое решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения против российского ПАО «Газпром» по иску НАК «Нафтогаз Украины» на сумму около $1,4 млрд.
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