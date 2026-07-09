Суд в Казахстане отменил взыскание 1,4 млрд долларов с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза"

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) отменил ранее принятое решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения против российского ПАО «Газпром» по иску НАК «Нафтогаз Украины» на сумму около $1,4 млрд.