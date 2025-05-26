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Степанов об Овечкине: «Пришел в «Динамо» совсем юным, но уже все было при нем. Фанател от хоккея, мог целый день тренироваться, бросать»

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