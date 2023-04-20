Минфин сообщает - вопрос закрыт

В связи с поступающими запросами СМИ Министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления, не обсуждается и не прорабатывается в Правительстве.
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