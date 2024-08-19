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Китай

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28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоится в Москве

Пекин, 18 августа /Синьхуа/ -- 28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств пройдет с понедельника по вторник в Москве, сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

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