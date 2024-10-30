Hyundai показал первые тизеры нового 3-рядного вседорожника Ioniq 9

В последние годы Hyundai неустанно трудится над расширением гаммы своих электромобилей. И делает большой акцент на своем суббренде Ioniq, который позиционирует себя как крупного игрока на рынке с нулевым уровнем выбросов.
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