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Царьград

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Взрыв боеприпаса в Курской области: жители предупреждены об опасности

Взрыв боеприпаса в Курской области: жители предупреждены об опасности

В районе деревни Будище, Курская область, взрыв боеприпаса привел к разбросу опасных элементов. Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев предупреждает жителей о возможных угрозах и призывает избегать подозрительных объектов, сохранять осторожность.

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