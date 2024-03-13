Как проголосовать в Омской области на выборах президента России

В эти выходные россияне смогут отдать свой голос за своего кандидата на должность президента РФ. Выборы продлятся три дня – с 15 по 17 марта, однако избирательные участки уже открылись, а специалисты ЦИК готовятся к голосованию и продолжают информировать население.