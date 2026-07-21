Россиянам рассказали о страховании посылок

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев разъяснил, что страхование посылки и объявленная ценность являются ключевыми инструментами для получения компенсации в случае утраты или повреждения почтового отправления.
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