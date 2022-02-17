В Челябинске на переходе, где произошло 10 ДТП и погиб человек, нужен светофор

Активисты организация "Городские проекты в Челябинске" приготовили обращение в администрацию города: За последние шесть лет на переходе у горбольницы № 1 случилось девять аварий, в результате одной погиб пешеход, четверо человек попали в больницу.
Активисты организация "Городские проекты в Челябинске" приготовили обращение в администрацию города: За последние шесть лет на переходе у горбольницы № 1 случилось девять аварий, в результате одной погиб пешеход, четверо человек попали в больницу.
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