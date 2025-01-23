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Акции EA упали после сообщения о том, что Dragon Age: The Veilguard не достигла ожидаемых ...

Акции EA упали после сообщения о том, что Dragon Age: The Veilguard не достигла ожидаемых ...

Акции EA упали после сообщения о том, что Dragon Age: The Veilguard не достигла ожидаемых продажХотя Dragon Age: The Veilguard смогла получить неплохие оценки обзоров, когда она была выпущена в прошлом году, похоже, это не отразилось на продажах, настолько, что акции издателя Electronic Arts упали из-за этого.

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