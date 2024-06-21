Все внимание вновь на ключевых ставках – цены на нефть пошли вниз Татьяна АрестоваЦены на сырую нефть снизились в начале торгов 21 июня на фоне перспектив более длительного сохранения высоких процентных ставок в Азии и США.
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