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Владимир Ефимов: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили квартиры по реновации

Владимир Ефимов: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили квартиры по реновации

В Юго-Восточном административном округе активно реализуется программа реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с момента её запуска там около 30 тысяч жителей заключили с городом договоры на новые квартиры.

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