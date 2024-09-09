Владимир Ефимов: почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили квартиры по реновации

В Юго-Восточном административном округе активно реализуется программа реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, с момента её запуска там около 30 тысяч жителей заключили с городом договоры на новые квартиры.