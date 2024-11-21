Меркель рассказала об очарованном Путиным Трампе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что во время встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в 2017 году он задавал ей вопросы о президенте России Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был очарован российским лидером.
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