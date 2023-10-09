В Москве с участием представителей ООН пройдут встречи по "зерновой сделке"

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитси проводят с российской стороной встречи по экспорту продовольствия и удобрений.
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