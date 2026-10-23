Opening types on Nasdaq: 22 live opens and what came next E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! AKORDERFLOW2 The first 30 minutes of the US cash session tell you what kind of day the market is trying to build.
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