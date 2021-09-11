Москвичам рассказали о благоустройстве Собачьего пруда в "Сокольниках"

В столичном парке "Сокольники" завершили реконструкцию Собачьего пруда. Специалисты очистили дно водоема от ила, выровняли ложе дна и сделали водоупорный слой из высокопрочной и эластичной мембраны, говорится на портале мэра и правительства Москвы.