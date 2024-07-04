Пьер Гасли: «Не могу контролировать Окона. Инструкции «Альпин» были четкими»

Гонщику «Альпин» Пьеру Гасли не понравилось, как с ним сражался партнер по команде Эстебан Окон на Гран-при Австрии.
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