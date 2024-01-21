[18+] Тентакли поймали Аянами Рэй из “Евангелиона”, а нам предлагают купить фи...

[18+] Тентакли поймали Аянами Рэй из “Евангелиона”, а нам предлагают купить фигурку с изображением этогоNeeko Studio анонсировали новую статуэтку Аянами Рэй из “Евангелиона” в масштабе 1/4, что дает ей высоту в 70 сантиметров.