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[18+] Тентакли поймали Аянами Рэй из “Евангелиона”, а нам предлагают купить фи...

[18+] Тентакли поймали Аянами Рэй из “Евангелиона”, а нам предлагают купить фигурку с изображением этогоNeeko Studio анонсировали новую статуэтку Аянами Рэй из “Евангелиона” в масштабе 1/4, что дает ей высоту в 70 сантиметров.

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