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Самое время: на Украине занялись лишением госнаград и званий «врагов нврода»

Самое время: на Украине занялись лишением госнаград и званий «врагов нврода»

Занимающий должность президента Украины Владимир Зеленский обьявил о намерении внести в Раду законопроект позволяющий лишать государственных наград за поддержку России и «популяризацию или пропаганду государства-агрессора».

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