100 тонн мусора вывезли с побережья Каспия в Актау

Сегодня на набережной Актау прошел осенний субботник в рамках экологической акции «Таза Қазақстан». В мероприятии приняли участие около 800 человек, которые внесли свой вклад в улучшение экологической обстановки города, передает inAktau.
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