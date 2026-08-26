Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в воздухе Нового Уренгоя

В Новом Уренгое специалисты не выявили превышения вредных веществ в воздухе. Проверку организовали из-за задымления, вызванного лесными пожарами в окрестностях города, сообщили в Роспотребнадзоре по ЯНАО.
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