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Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в воздухе Нового Уренгоя

Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в воздухе Нового Уренгоя

В Новом Уренгое специалисты не выявили превышения вредных веществ в воздухе. Проверку организовали из-за задымления, вызванного лесными пожарами в окрестностях города, сообщили в Роспотребнадзоре по ЯНАО.

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