Что известно о мебельной фабрике "Три слона", сгоревшей в Барнауле?

Пострадавшая компания не замечена в крупных бизнес-скандалах Пожар в одном из зданий барнаульской мебельной фабрики "Три слона", произошедший 29 сентября, привлек внимание не только краевых, но и федеральных СМИ.
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