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Стоматолог предупредил о неочевидном вреде яблок для здоровья зубов

Стоматолог предупредил о неочевидном вреде яблок для здоровья зубов

Врач-стоматолог Алексей Антипенко предостерег от чрезмерного употребления яблок. По его словам, злоупотребление этими фруктами, несмотря на всю их пользу для организма, может привести к растворению зубной эмали.

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