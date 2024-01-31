Стоматолог предупредил о неочевидном вреде яблок для здоровья зубов

Врач-стоматолог Алексей Антипенко предостерег от чрезмерного употребления яблок. По его словам, злоупотребление этими фруктами, несмотря на всю их пользу для организма, может привести к растворению зубной эмали.
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