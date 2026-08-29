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«Овечкин – мой любимый игрок в детстве, но Гретцки – лучший в истории. Сравнивать их – как сравнивать Леброна и Джордана». Форвард «Барыса» Томпсон о форварде «Вашингтона»

Нападающий « Барыса » Тайс Томпсон поделился мнением о капитане « Вашингтона » Александре Овечкине .

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