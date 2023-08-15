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Без «Тиндера» и лайков: как советские влюблённые назначали свидания

Без «Тиндера» и лайков: как советские влюблённые назначали свидания

Без «Тиндера» и лайков: как советские влюблённые назначали свидания Елена ГалицкаяВ нашу эпоху существует бесчисленное количество способов найти свою вторую половинку, начиная от дейтинг-приложений и соцсетей и заканчивая брачными агентствами.

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