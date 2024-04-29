Глава МИД Катара: переговоры Израиля и ХАМАС «фактически прекратились»

Переговоры между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС «фактически прекратились». Об этом в ходе беседы с изданием Haaretz заявил Маджид аль-Ансар, руководитель министерства иностранных дел Катара, выполняющего функцию посредника.
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