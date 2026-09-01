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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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В столичном метро за январь — июль запустили 10 тематических поездов

С начала января до конца июля 2026 года пассажирам московского метро представили 10 тематических составов.

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