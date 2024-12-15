Давний советник Трампа Ричард Гренелл станет его посланником в горячих точках

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначил своего давнего советника по внешней политике Ричарда Гренелла посланником по особым миссиям, поручив ему помочь новой администрации справиться с некоторыми из самых сложных внешнеполитических проблем.
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