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Поскольку поддержка Западом израильской войны в Газе становится неоправданной, Москва присоединяется к мировому большинству в защиту Палестины

Поскольку поддержка Западом израильской войны в Газе становится неоправданной, Москва присоединяется к мировому большинству в защиту Палестины

Пепе Эскобар 7 Ноября: Публичный разворот России в сторону Палестины По мере того, как поддержка Западом войны Израиля в Газе становится неоправданной, Москва присоединяется к мировому большинству в защите Палестины.

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Комментарии
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Николай Артамонов
👍👍👍
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3 час.
Гость Гатапонта
Там, где США, там всегда горе и беда. Советское правительство и народ всегда знал, что Америка наш враг, но российское правительство сначала называла их друзьями, а сегодня называет партнёрами. Догадываюсь, почему.
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2 час.
лл
лина любимцева
Типа, дама обиделась....
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2 час.

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