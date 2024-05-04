Первый пошел: китайца забанили в Helldivers 2 после привязки PSN к Steam Итак, а вот и о...

Первый пошел: китайца забанили в Helldivers 2 после привязки PSN к SteamИтак, а вот и обратная сторона простой и бесплатной привязки учетной записи PlayStation Network к Steam для игры в Helldivers 2: поборника демократии из Китая Sony после процедуры заблокировала.
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