Авиакомпания KLM считает нечестной конкуренцию с КНР из-за российского неба

Китайские авиакомпании могут совершать перелеты через территорию России, в отличие от европейских. О факте «нечестной» конкуренции заявила генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел, сообщает NPO.
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