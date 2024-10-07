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Авиакомпания KLM считает нечестной конкуренцию с КНР из-за российского неба

Авиакомпания KLM считает нечестной конкуренцию с КНР из-за российского неба

Китайские авиакомпании могут совершать перелеты через территорию России, в отличие от европейских. О факте «нечестной» конкуренции заявила генеральный директор нидерландской авиакомпании KLM Марьян Ринтел, сообщает NPO.

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