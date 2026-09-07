Сын Усольцевых заявил, какую версию исчезновения семьи считает самой вероятной

Почти за год после пропажи родственников он выслушал самые безумные догадки Сын пропавших Сергея и Ирины Усольцевых Данил Баталов устал от расспросов об исчезновении близких и, на его взгляд, безумных версий их исчезновения, заявил он Starhit.
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