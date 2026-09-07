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Сын Усольцевых заявил, какую версию исчезновения семьи считает самой вероятной

Сын Усольцевых заявил, какую версию исчезновения семьи считает самой вероятной

Почти за год после пропажи родственников он выслушал самые безумные догадки Сын пропавших Сергея и Ирины Усольцевых Данил Баталов устал от расспросов об исчезновении близких и, на его взгляд, безумных версий их исчезновения, заявил он Starhit.

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