Сын Усольцевых заявил, какую версию исчезновения семьи считает самой вероятной

Почти за год после пропажи родственников он выслушал самые безумные догадки Сын пропавших Сергея и Ирины Усольцевых Данил Баталов устал от расспросов об исчезновении близких и, на его взгляд, безумных версий их исчезновения, заявил он Starhit.