Зеленский обсудил с генсеком НАТО укрепление ПВО Украины и гарантии безопасности

Главными темами переговоров генерального секретаря НАТО Марка Рютте, ряда членов альянса и президента Украины Владимира Зеленского были укрепление ПВО страны и гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией.
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