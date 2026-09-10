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"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией

"Создали гомункула по своему образу": ФСБ раскрыла план Киева стравить Россию с Британией

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России прокомментировала планы киевского режима устроить нападение на британских дипломатов в Москве .

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